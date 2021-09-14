راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة تسود فلسطين اليومين المقبلين.. هذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، ان كتلة هوائية خريفية جديدة، تسود الأراضي الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين، تنخفض خلالها درجات الحرارة.وأشار العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه خلال الكتلة الهوائية الخريفية، تسود أجواء معتدلة لطيفة في غالبية المناطق، تميل للبرودة صباحاً وليلا في المرتفعات والجبال.وقال: "تغطي السماء كميات من السحب، وقد تهطل زخات خفيفة من الأمطار في مناطق محدودة".