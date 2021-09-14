عاجل

  • راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة اليومين المقبلين تنخفض خلالها درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة لطيفة

شؤون فلسطينية

الكيلة تكشف تفاصيل إتلاف شحنة لقاحات (كورونا) كانت في طريقها لقطاع غزة

الكيلة تكشف تفاصيل إتلاف شحنة لقاحات (كورونا) كانت في طريقها لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية: "إن إجراءات الاحتلال عند معبري بيتونيا و كرم أبو سالم، أدت لإتلاف شحنة اللقاحات التي أرسلت، مساء الأربعاء الماضي، من مستودعات وزارة الصحة في المحافظات الشمالية إلى مستودعاتها في المحافظات الجنوبية". 

وأوضحت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أعاقت شحنة تحوي ٥٠ ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك لايت) وإنزال اللقاحات من الشاحنات، لمدة ساعة من الزمن، عند حاجز بيتونيا، وساعتين إضافيتين عند حاجز كرم أبو سالم، ما أدى إلى  اللقاحات للحرارة المناسبة لحفظها وصلاحية استخدامها، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني. 

وتابعت: وصلت شاحنة اللقاح إلى حاجز بيتونيا، مساء الأربعاء الماضي 8 أيلول، لحجز دور لإيصال اللقاحات إلى شاحنة مقابلة عند حاجز كرم أبو سالم، وقد دخلت الشاحنة، الساعة 9:00 صباحاً من يوم الخميس الماضي، إلى داخل حاجز بيتونيا وهناك أفرغت سلطات الاحتلال الشاحنة من محتوياتها لمدة ساعة دون مراعاة لوجود اللقاحات بداخلها والتي تحتاج لدرجة حرارة (سالب 30) للبقاء صالحة، حيث تحوي الشاحنات ثلاجة لحفظ اللقاحات ضمن درجة الحرارة المناسبة لحفظها. 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن شاحنة اللقاحات وصلت حاجز كرم أبو سالم وبقيت حتى الساعة 3:00 عصراً، بعدها قامت سلطات الاحتلال بتفريغ الشاحنة مرة أخرى لمدة ساعتين، ما أدى إلى كسر سلسلة التبريد مرة أخرى.

وأكدت د. مي الكيلة، أن اللقاحات التي تم إرسالها والتي تبلغ قيمتها ( ٦٧٥ ألف دولار أمريكي)، قد أتلفت، لفقدانها مأمونيتها وصلاحية استخدامها، نتيجة لكسر سلسلة التبريد المناسبة لحفظها، مشيرة أن الشحنة من اللقاحات حُفظت في مستودعات الوزارة بنابلس وشُحنت ضمن الظروف المناسبة والمأمونية العالية وسلسلة التبريد المناسبة، وتاريخ الصلاحية الفعال، وكان تاريخ صلاحيتها "نهاية شهر نوفمبر المقبل".

وأضافت الوزيرة: سنتوجه لمختلف مؤسسات حقوق الإنسان برسائل عاجلة للتدخل الفوري لمنع سلطات الاحتلال من إفساد صلاحية اللقاحات التي سيتم إرسالها لاحقاً إلى أهلنا في قطاع غزة.

وأكدت د. الكيلة: بدأنا بإجراءات فورية بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ومنظمة الصحة العالمية لإرسال مجموعة أخرى من اللقاحات لأهلنا في قطاع غزة، وسنستمر بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية والحكومة الفلسطينية في تقديم كل ما يلزم لأهلنا في قطاع غزة من احتياجات صحية بمختلف أشكالها.

أخبار ذات صلة

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة تسود فلسطين اليومين المقبلين.. هذه تفاصيلها

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة تسود فلسطين اليومين المقبلين.. هذه تفاصيلها

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

نائب وزير جيش الاحتلال: إعادة إعمار القطاع مرهون بإنجاز تقدم بقضية الأسرى الإسرائيليين

نائب وزير جيش الاحتلال: إعادة إعمار القطاع مرهون بإنجاز تقدم بقضية الأسرى الإسرائيليين

غانتس: مستعدون لتحقيق الإعانة الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين وسنواصل التنسيق مع السلطة

غانتس: مستعدون لتحقيق الإعانة الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين وسنواصل التنسيق مع السلطة

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

لجنتا &#34;الوبائيات واللقاحات&#34; تبحثان مستجدات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد (كورونا)

لجنتا "الوبائيات واللقاحات" تبحثان مستجدات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد (كورونا)

الصليب الأحمر: خلال الأيام المقبلة سنزور الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

الصليب الأحمر: خلال الأيام المقبلة سنزور الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

الصليب الأحمر: خلال الأيام المقبلة سنزور الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

الصليب الأحمر: خلال الأيام المقبلة سنزور الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

موقع إسرائيلي يزعم: 10 أسرى فلسطينيون كانوا على علم بحفر نفق جلبوع

موقع إسرائيلي يزعم: 10 أسرى فلسطينيون كانوا على علم بحفر نفق جلبوع

السفير اللوح: نحن بحاجة لدعم الصين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا المستقلة

السفير اللوح: نحن بحاجة لدعم الصين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا المستقلة

قيادي بحماس: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير والمقاومة فرضت قاعدة اشتباك جديدة

قيادي بحماس: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير والمقاومة فرضت قاعدة اشتباك جديدة

صحيفة: إسرائيل غير مستعدة للإفراج عن أسرى متهمين بـ &#34;القتل&#34; لإنجاز صفقة تبادل

صحيفة: إسرائيل غير مستعدة للإفراج عن أسرى متهمين بـ "القتل" لإنجاز صفقة تبادل

&#34;الميزان&#34; يحمّل دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية

"الميزان" يحمّل دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية

منوعات

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

عربي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن