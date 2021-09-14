نائب وزير جيش الاحتلال: إعادة إعمار القطاع مرهون بإنجاز تقدم بقضية الأسرى الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة الجيش، عن ألون شوستر، نائب وزير جيش الاحتلال، تأكيده، أن إعادة إعمار قطاع غزة، مرهون بإحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقال شوستر: "سنرد على أي هجمات، ولن نقبل انتهاك سيادتنا"، على حد تعبيره.ولا زالت المقاومة الفلسطينية، تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين، منذ المعركة على القطاع عام 2014 حتى هذه اللحظة، وجرى خلال هذه الفترة الكثير من الاحاديث عن إمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى ولكن التعطيل دائما هو من قبل الاحتلال الإسرائيلي.