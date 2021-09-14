غانتس: مستعدون لتحقيق الإعانة الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين وسنواصل التنسيق مع السلطة

رام الله - دنيا الوطنأكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية منتشرة وجاهزة لحماية المستوطنين من أي تهديد.جاء ذلك خلال جولة نظمها غانتس في القيادة الوسطى، حيث أجرى تقييما للوضع، بمشاركة رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى ومنسق العمليات ورئيس الإدارة المدنية وممثلون عن الشاباك وحرس الحدود.وقال غانتس: "نحن مستعدون لتحقيق الإعانة الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين وسنواصل تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.وأضاف: "إذا كانت هناك منظمات تحاول رفع رؤوسها فسوف نقطعها، هذا ينطبق على الضفة وكذلك غزة"، على حد تعبيره.