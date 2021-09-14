فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل نصري أبو جيش مع السفير الدنماركي لدى فلسطين كيتل كارلسن تعزيز التعاون بين فلسطين والدنمارك، إضافة إلى عدد من الملفات.وقالت وزارة العمل في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء إن أبو جيش بحث مع كارلسن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخص سوق العمل وتوفير ظروف عمل لائقة وبناء القدرات لجميع الفئات وبالأخص النساء والشباب إضافة إلى ذوي الاعاقة باعتبارها من أهم شرائح المجتمع التي يجب ادماجها في سوق العملوحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل رامي مهداوي .وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، ودورها في توفير فرص عمل للشباب، وانشاء مشاريع ريادية، وأهمية تفعيل فرص العمل في مجال الزراعة، وبيئة عمل النساء العاملات في المستوطنات.من جهته، أعرب السفير الدنماركي عن سعادته بهذه الاستراتيجية ومواءمتها لأهداف الدنمارك للتنمية في فلسطين، وتطلعه للعمل بشكل مشترك مع وزارة العمل لتوفير فرص العمل والتنمية المطلوبة لجميع الفئات .