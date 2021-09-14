الصليب الأحمر: خلال الأيام المقبلة سنزور الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن وفداً من اللجنة سيزور، خلال أيام المقبلة، الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم، ومن ضمنهم زكريا الزبيدي.وأشارت اللجنة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، أنه زيارة الأسرى الأربعة، لطمأنة ذويهم، خاصة مع انتشار الحديث حول تدهور الحالة الصحية للأسير الزبيدي، وعدم تمكن المحامين من زيارتهم.وأعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع عبر نفق حفر في مرحاض السجن، ومن ضمنهم الأسير زكريا الزبيدي، الذي تعرض للاعتداء بالضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله.وأكد نادي الأسير، أن المعلومات التي تصل له حول الأسرى الأربعة هي عبر اعلام الاحتلال، وأنه لا علم لديه عن الوضع الصحي للأسرى.