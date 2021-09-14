(واللا): استجواب عامل السباكة والصرف الصحي في سجن (جلبوع)

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن مباحث السجون في وحدة التحقيقات الإسرائيلية (لاهف 433)، استجوبت موظفا يعمل كعامل صيانة في سجن (جلبوع).وبحسب الموقع، يأتي استجوابه ضمن التحقيقات في فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، موضحاً في الوقت ذاته أن المستدعى وظيفته صيانة السجن وأنظمة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال السباكة فيه.وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، من الفرار من سجن (جلبوع)، قبل عدة أيام، وذلك بعد حفر نفق داخل مرحاض الغرفة التي كانوا يقبعون فيه، حيث بقوا خارج المعتقل عدة ايام، قبل أن يتم اعادة اعتقال أربعة منهم، فيما لا يزال اثنان خارج المعتقل حتى اللحظة.