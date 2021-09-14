قيادي بحماس: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير والمقاومة فرضت قاعدة اشتباك جديدة













رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، لافتا إلى أن القدس والمسجد الأقصى في خطر.وأشار رضوان في كلمة مسجلة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الدعم الأمريكي والتطبيع مع بعض الأنظمة؛ لتمرير مخططاته بتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للعبادة، وصولا لهدم المسجد الأقصى، وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على انقاضه.وقال: "ان الأهالي في فلسطين وبيت المقدس وأكنافه، يقفون في الخط الامامي المتقدم، ليفشلون هذه المخططات الاحتلالية، فقد انتصر شعبنا في مواجهة البوابات الالكترونية وثورة باب الرحمة وهبة القدس الى العمليات الفردية بالقدس والضفة وانتصار المقاومة في غزة والتي أدت الى اندحار الاحتلال عن القطاع، تحت ضربات المقاومة".وأضاف رضوان: "انتصرت المقاومة الفلسطينية في ثلاثة حروب، في معركة الفرقان عام 2008، ومعركة حجارة السجيل عام 2012، ومعركة العصف المأكول عام 2014، وأسر الجنود الصهاينة واطلاق سراح أكثر من 1020 معتقلا من أبطال المقاومة، وابداع شعبنا وانتصارهم في مسيرات العودة ومعركة سيف القدس، إلى أن فرضت المقاومة قاعدة اشتباك جديدة بأن القصف بالقصف والقتل بالقتل، وأن أي اعتداء يواجه برد المقاومة، وأن القدس خط احمر، فدونها دماؤنا وأموالنا".وتابع رضوان بقوله: "ستبقى المقاومة الدرع والسيف المدافع عن القدس والأقصى لان هذا الاحتلال لا يؤمن الا بلغة القوة، فالمقاومة هي الطريق الأمثل والاقصر لتحرير فلسطين كلها".وأشار القيادي في حماس، إلى أن المقاومة استطاعت تحرير جنوب لبنان في معركة تموز، والمشروع الصهيوامريكي يتراجع في المنطقة، لافتا إلى أن أمريكا هزمت في أفغانستان، والمقاومة في حالة صعود.