صحيفة: إسرائيل غير مستعدة للإفراج عن أسرى متهمين بـ "القتل" لإنجاز صفقة تبادل
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل غير مستعدة لإطلاق سراح أسرى متهمين بـ "القتل" كجزء من صفقة تبادل مع حماس لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
واستدركت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقب المحادثات بين رئيس الوزراء نفتالي بينت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لكنها تبدي مرونة كبيرة في المفاوضات".
والتقى الرئيس المصري، رئيس حكومة الاحتلال أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ، حيث تركزت المحادثات على ملف التهدئة في قطاع غزة، بالإضافة إلى المفاوضات بشأن إنجاز عملية تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.
وكان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، قال في كلمة له السبت الماضي: إن "إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".
وأضاف: "إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض".
وتابع أبو عبيدة: بأن "أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال".
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