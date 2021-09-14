"الميزان" يحمّل دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية





مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الأجسام والهيئات المتخصصة القائمة على حماية حقوق الإنسان، التدخل العاجل وإلزام دولة الاحتلال على تمكين المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم وتقديم العلاج المناسب لهم، ووقف الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واحترام أحكام القانون الدولي.

كما يشدد المركز على أن استمرار دولة الاحتلال في تبني سياسية الاعتقال الإداري فيه تجاوز خطير للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى أن تلك السياسية تحرم المعتقلين من معرفة التهمة الموجهة إليهم، وتحول دون قدرتهم على مناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي تقوّض قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.