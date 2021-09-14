طالع: آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر.والسفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة من كشف رقم (2021/30)، مشيرة إلى أن التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.