وزيرة الصحة: شحنة أدوية بأكثر من 12 مليون شيكل في طريقها إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن قافلة أدوية بقيمة 12 مليون و695 ألف شيكل في طريقها من المستودعات المركزية بنابلس إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.وأضافت، في بيان لوزارة الصحة: أن قافلة الأدوية تضم أدوية علاج الأورام ومثبطات المناعة ومضادات حيوية وشبكيات قسطرة، وأدوية التهاب الكبد الوبائي، وأدوية بيولوجية، ومسكنات آلام، ومضادات التهاب، وعلاج حساسية، ومعقمات ومحاليل وريدية وحليب أطفال.وأشارت إلى أن وزارة الصحة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة.