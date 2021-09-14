شؤون فلسطينية

الهباش ينفي تصريحات منسوبة له حول أمن إسرائيل

الهباش ينفي تصريحات منسوبة له حول أمن إسرائيل
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نفى قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش ادلائه بتصريحات تتعلق بأمن إسرائيل، محذرًا في الوقت ذاته من تناقل التصريحات المفبركة.

وقال الهباش، وفق ما نقل عنه (المكتب الإعلامي في ديوان قاضي القضاة): "ننفي جملة وتفصيلا التصريحات الملفقة المنسوبة الى قاضي القضاة حول: ( قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش: السيد الرئيس واجهزتنا الأمنية حريصون جداً على حفظ الأمن والاستقرار داخل اراضينا الفلسطينية وأراضي جيراننا الإسرائيلين...)".

وأكد المكتب أن الهباش لم تصدر عنه أية تصريحات بهذا الخصوص، وسيقوم بملاحقة مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة قانونيًا.

ودعا المكتب الإعلامي في ديوان قاضي القضاة الصحفيين ووسائل الإعلام والمواطنين الى اليقظة والامتناع عن ترويج الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة البلبلة في مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية.

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