عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال ومخابراته، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك ومصلياته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن257 مستوطناً بينهم 82 فردا من أفراد قوات الاحتلال و4 عناصر من مخابراته اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية.وأوضحت المصادر أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية علنية في باحات الأقصى، ويتحججون بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد، ضمن التصرفات الاستفزازية المتواصلة.وذكرت المصادر أن المستوطنين اقتحموا المسجد في يوم عيدهم مرتدين قمصاناً كتب عليها "لنبني الهيكل"، ولباس مخل وطقوس علنية وعبارات توراتية في قلب الأقصى.وسبق أن أطلقت جماعات متطرفة استيطانية دعوات متكررة لتنفيذ اقتحامات واسعة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بحجة موسم الأعياد اليهودية.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.