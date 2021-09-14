شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس": الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب

"كهرباء القدس": الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن م.هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن بدء الطواقم الميدانية بعمليات غسيل الشبكات في مناطق امتيازها، والذي يستمر لنحو شهرين، حيث ستُنهي طواقمنا من كافة عمليات غسيل الشبكات نهاية شهر أكتوبر القريب.

وأكد العُمري، في تصريح صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء أن الشركة انتهت مؤخراً من غسيل الشبكات في منطقة امتياز بيت لحم، وبدأت حديثاً في مناطق امتياز القدس ورام الله والبيرة، فيما ستبدأ في محافظة أريحا والأغوار نهاية شهر أكتوبر القادم، تجنباً للقطع المتزامن، في انتظار انخفاض درجات الحرارة في أريحا.

وثمن رئيس مجلس الإدارة تفهم المشتركين لهذا الإجراء الدوري والسنوي، والهادف إلى تمكين الشبكات وضمان عملها في ذروة المنخفضات الجوية، وأضاف: "أقدر أيضاً جهود الطواقم الفنية والميدانية التي تقوم بعمليات غسيل الشبكات من جهة وما يرافقها من إزالة لأغصان الأشجار الملامسة للشبكات من جهةٍ أخرى".

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