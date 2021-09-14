العطاري يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية





رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ممثلة برائد عودة رئيس مجلس إدارة الاتحاد.وقال العطاري: أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة والحفاظ على تطوير آلية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية العاملة في القطاع الزراعي.واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتكامل والشراكة الكاملة بينهما بما يخدم المصلحة الوطنية للقطاع الزراعي، ويعزز استخدام المصادر المتاحة بشكل أفضل وحماية المنتوج الزراعي المحلي، ويدعم مدخلات الإنتاج الزراعية، والتركيز على الزراعة التي تعزز الأمن الغذائي وبصورة تعظم من الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية المتاحة وبشكل مستدام.جدير بالذكر أن الاتحاد يمثل اتحاد التعاون الزراعي، اتحاد معاصر الزيتون، واتحاد الثروة الحيوانية، وينضوي تحته 80 جمعية تعاونية زراعية فاعلة.وقد حضر توقيع المذكرة مدير عام المنظمات غير الحكومية في الوزارة م. أشرف عنبتاوي.كما حضر من اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية عضو مجلس الإدارة مليحة نصار، والمدير التنفيذي للاتحاد ادلين كراجة.