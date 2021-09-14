شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية
رام الله - دنيا الوطن
شدد محافظ طولكرم، عصام أبو بكر على الاصطفاف إلى جانب الحركة الأسيرة والوقوف الدائم والمستمر مع أسرانا وأبطالنا في سجون الاحتلال، والذين يخوضون معركة الصبر والصمود والتحدي  لكسر القيد ومواجهة كل ما تقوم به  إدارة سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن قضية الأسرى قضية مركزية، وثابت من الثوابت الوطنية، على طريق التحرر والانعتاق من الاحتلال، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال المشاركة بالوقفة التضامنية مع الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم، والتي دع لها حركة فتح وفصائل العمل الوطني، بمشاركة المؤسسة الأمنية، وفصائل العمل الوطني ونادي الأسير، وهيئة الأسرى، والبلديات والمجالس المحلية، وممثلي الجامعات، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وفعاليات المحافظة. 

وأشار المحافظ أبو بكر إلى أن صمود الأسرى في سجون الاحتلال، باعث أمل كبير من أجل الاستمرار بالنضال على طريق التحرر و الاستقلال، موضحاً بأن  محافظة طولكرم تقف مع أسرانا  من خلال وقفات أسبوعية  تتم كل يوم ثلاثاء أمام مقر الصليب الأحمر، وبعد  انتزاع حرية الأسرى الستة، زكريا الزبيدي ورفاقه، وإعادة اعتقال 4 منهم، حيث أن تحررهم كان الحادث  الأهم بتاريخ الحركة الأسيرة والذي يعزز ويكرس حق الأسرى بالبحث عن أي وسيلة  للخروج من الأسر، وشعبنا وقيادتنا يقفون  إلى جانب أسرانا  ونحن لن نستكين إلا بعد تحرير كافة أسرانا البواسل، وعودتهم سالمين إلى ذويهم وعائلاتهم".

وأضاف:" كل حركة داخل الأسر، من إضراب للطعام وخطوات نضالية متعددة  لها أثرها ونتائجها لصالح التركيز على قضية الأسرى، وحقهم بالحرية، والتحرر، ورفض جميع جرائم إدارات سجون الاحتلال وما تمارسه بحق أسرانا".

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