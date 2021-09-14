بدران: سيدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على أسرى (جلبوع) وعلى رأسهم الأسير عثمان بلال





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما قامت به إدارة السجون من الاعتداء على أسرى (قسم 3)، وعلى رأسهم الأسير القائد عثمان بلال سيدفع ثمنها قادة الاحتلال.



ودعا بدران المؤسسات الحقوقية كافة إلى فضح جريمة الاحتلال في سجن "جلبوع" (قسم 3)، والاعتداء المتواصل لمدة ٥ ساعات بالضرب على الأسرى وهم مقيدو الأيدي والأرجل، فهذه الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القوانين الدولية.



وحذر الاحتلال من مواصلة عدوانه على الأسرى في السجون، وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في زنازين التحقيق، فثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية.



وقال بدران: "نبارك العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الأبطال في القدس وجنين ورام الله، وعلى العدو أن يعلم أن حرية الأسرى وحمايتهم على رأس سلم أولويات قيادة المقاومة".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن جريمة الاحتلال في سجن جلبوع تستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا وحازمًا.