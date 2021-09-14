شؤون فلسطينية

6 وفيات و2753 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

6 وفيات و2753 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لأعداد وفيات واصابات كورونا، والمتلقين للقاح كورونا.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن عدد الفحوصات في الضفة الغربية: 882,908 النسبة من الفئة المستهدفة 50.5٪

وفي قطاع غزة: 358,733 النسبة من الفئة المستهدفة: 28.4٪

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 193، قلقيلية 62، جنين 129، طوباس 32، نابلس 213، سلفيت 54، رام الله والبيرة 110، ضواحي القدس 16، الخليل 32، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 9، قطاع غزة 1805، مدينة القدس 93".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 129، قلقيلية 37، جنين 148، طوباس 23، نابلس 177، سلفيت 85، رام الله والبيرة 118، ضواحي القدس 11، الخليل 31، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، قطاع غزة 1155، مدينة القدس 66".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في نابلس، حالة في الخليل، حالة في طوباس ، حالة في طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  185 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,241,641 بينهم 515,623 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الإصابات الجديدة 

الضفة الغربية: 855

قطاع غزة: 1805

مدينة القدس: 93

حالات التعافي الجديدة

الضفة الغربية: 784

قطاع غزة: 1155

مدينة القدس 66

حالات الوفاة الجديدة

الضفة الغربية: 6

قطاع غزة: 0

المرضى في العناية المكثفة: 76

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 19

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 185

عدد الفحوصات: 12563.

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