6 وفيات و2753 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لأعداد وفيات واصابات كورونا، والمتلقين للقاح كورونا.وقالت الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن عدد الفحوصات في الضفة الغربية: 882,908 النسبة من الفئة المستهدفة 50.5٪وفي قطاع غزة: 358,733 النسبة من الفئة المستهدفة: 28.4٪وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 193، قلقيلية 62، جنين 129، طوباس 32، نابلس 213، سلفيت 54، رام الله والبيرة 110، ضواحي القدس 16، الخليل 32، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 9، قطاع غزة 1805، مدينة القدس 93".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 129، قلقيلية 37، جنين 148، طوباس 23، نابلس 177، سلفيت 85، رام الله والبيرة 118، ضواحي القدس 11، الخليل 31، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، قطاع غزة 1155، مدينة القدس 66".وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في نابلس، حالة في الخليل، حالة في طوباس ، حالة في طولكرم.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,241,641 بينهم 515,623 تلقوا الجرعتين من اللقاح.الإصابات الجديدةالضفة الغربية: 855قطاع غزة: 1805مدينة القدس: 93حالات التعافي الجديدةالضفة الغربية: 784قطاع غزة: 1155مدينة القدس 66حالات الوفاة الجديدةالضفة الغربية: 6قطاع غزة: 0المرضى في العناية المكثفة: 76المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 19المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 185عدد الفحوصات: 12563.