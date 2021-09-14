شؤون فلسطينية

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك إلى المشاركة الفاعلة لأبناء شعبنا الفلسطيني جميعا في الفعاليات المساندة للأسرى الفلسطينيين في نضالهم ضد سياسة الاحتلال العنصرية ضدهم، واعتبر سماحته أن انخراط الجميع في هذه الفعاليات هو واجب شرعي ووطني.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أمعنت وتمادت في ممارستها وانتهاكاتها ضد الأسرى انتقاما منهم بعد تحرر عدد منهم ولضرب الروح المعنوية عندهم وهي تريد كذلك أن تسلب الإنجازات التي حققوها على مدار عقود من الزمن.

وأضاف أنه يجب على أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مناصرة إخوانهم الاسرى في سجون الاحتلال خاصة مع تحضيرهم لمعركة الدفاع عن الحق والتي سوف تبدأ يوم الجمعة القادم ضد ممارسات الاحتلال من خلال البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، معتبراً هذا الإضراب باباً من أبواب الصبر والمصابرة لنيل مطالبهم العادلة وأسلوبا من أساليب مقاومة المحتل ومقارعته في سبيل رفع الظلم والجور عنهم ووسيلة لازمة للحصول على الحقوق المشروعة خاصة بعد استنفاد الوسائل الممكنة ويعد أيضا وسيلة لفضح ممارسات العدو.

وأشار أنه في حال بدأ الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام ومقاومة التغذية القسرية كأسلوب ضغط على السجان وإذا لم يجدوا وسيلة أخرى لتحصيل حقوقهم الشرعية فإن من يقضي نحبه من الأسرى وهو يقاوم بالإضراب عن الطعام لنيل حريته يعد من الشهداء، مطالبا المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بحقوق الانسان وحريته الضغط على سلطات الاحتلال لتلبية مطالب الاسرى الانسانية والمشروعة والتي كفلتها الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية والعمل على الافراج العاجل عنهم.

أخبار ذات صلة

الهباش ينفي تصريحات منسوبة له حول أمن إسرائيل

الهباش ينفي تصريحات منسوبة له حول أمن إسرائيل

وزير إسرائيلي يُهدد بشن اجتياح بري شامل على قطاع غزة

وزير إسرائيلي يُهدد بشن اجتياح بري شامل على قطاع غزة

عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

فتح: إغلاق إدارة (فيسبوك) صفحة قناة عودة تساوق خطير مع الاحتلال والعنصرية

فتح: إغلاق إدارة (فيسبوك) صفحة قناة عودة تساوق خطير مع الاحتلال والعنصرية

&#34;كهرباء القدس&#34;: الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب

"كهرباء القدس": الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب

&#34;الثقافة&#34; تنعى الأديبة سلافة حجاوي

"الثقافة" تنعى الأديبة سلافة حجاوي

العطاري يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية

العطاري يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

فتح: إغلاق إدارة (فيسبوك) صفحة قناة عودة تساوق خطير مع الاحتلال والعنصرية

فتح: إغلاق إدارة (فيسبوك) صفحة قناة عودة تساوق خطير مع الاحتلال والعنصرية

&#34;كهرباء القدس&#34;: الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب

"كهرباء القدس": الشركة بدأت بغسيل الشبكات قبل بدء الشتاء القريب

&#34;الثقافة&#34; تنعى الأديبة سلافة حجاوي

"الثقافة" تنعى الأديبة سلافة حجاوي

العطاري يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية

العطاري يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية

محافظ طولكرم: نصطف إلى جانب الحركة الأسيرة وقضية الأسرى مركزية

بدران: سيدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على أسرى (جلبوع) وعلى رأسهم الأسير عثمان بلال

بدران: سيدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على أسرى (جلبوع) وعلى رأسهم الأسير عثمان بلال

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي

منوعات

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

عربي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن