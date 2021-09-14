المفتي العام يحث على إنجاح التعداد الزراعي





وأضاف: إن التعداد الزراعي أصبح من الضرورات التي لا بُدَّ من إجرائها؛ لأن لها دوراً كبيراً وفاعلاً في تطوير القطاع الزراعي، وبالتالي المساهمة في تسريع العملية التنموية والاقتصادية في فلسطين.



واعتبر الشيخ حسين هذا عملاً وطنياً مميزاً وينسجم مع ما حث عليه الإسلام تجاه صلاح الناس في دينهم ودنياهم، وتنظيم شؤون حياتهم، وأمورهم المختلفة.



كما أكد على أهمية القيام بالتعداد الزراعي، حاثاً المواطنين على التعاون مع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء وإعطائهم المعلومات المطلوبة بصدق وصراحة، بعد التأكد من هويتهم قبل الإدلاء بأي معلومات.



رام الله - دنيا الوطنحث الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك، المواطنين على التعاون لإنجاح التعداد الزراعي الذي سيتم هذا العام 2021م، والذي سيقوم به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.