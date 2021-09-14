الكرملين: بوتين يدخل عزلاً ذاتيًا لزيادة إصابة المحيطين به بـ(كورونا)

وقال الكرملين في بيان له إنه : "خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت"، وفق (روسيا اليوم).



وكان بوتين، قد أكد أول أمس، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا).



وأضاف الرئيس الروسي: "نحن للأسف أيضًا معرضون لذلك الآن، والأطباء يدرسون الوضع، حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس.



وتابع: "نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك، أعتقد أنني سأضطر قريبًا للدخول إلى الحجر الصحي، وحولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".







رام الله - دنيا الوطنأعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتزم بنظام العزل الذاتي؛ بسبب تعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في دائرة المحيطين به.