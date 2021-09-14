دولي

الكرملين: بوتين يدخل عزلاً ذاتيًا لزيادة إصابة المحيطين به بـ(كورونا)

الكرملين: بوتين يدخل عزلاً ذاتيًا لزيادة إصابة المحيطين به بـ(كورونا)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتزم بنظام العزل الذاتي؛ بسبب تعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان له إنه : "خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت"، وفق (روسيا اليوم).

وكان بوتين، قد أكد أول أمس، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين  أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا).

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن للأسف أيضًا معرضون لذلك الآن، والأطباء يدرسون الوضع، حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس.

وتابع: "نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك، أعتقد أنني سأضطر قريبًا للدخول إلى الحجر الصحي، وحولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".

أخبار ذات صلة

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قرب سواحل اليابان

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قرب سواحل اليابان

الصين تحذر أمريكا من محاولة تغيير اسم مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي

الصين تحذر أمريكا من محاولة تغيير اسم مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي

تركيا: تنسيق متواصل بين أنقرة والدوحة بشأن أفغانستان

تركيا: تنسيق متواصل بين أنقرة والدوحة بشأن أفغانستان

تبرعات تفوق مليار دولار في مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان

تبرعات تفوق مليار دولار في مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان

الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس(كورونا)

الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس(كورونا)

بينت: ملتزم شخصيًا بإعادة الجنود الأسرى من غزة

بينت: ملتزم شخصيًا بإعادة الجنود الأسرى من غزة

مقتل إسرائيلييْن جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان

مقتل إسرائيلييْن جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان

الصحة البريطانية: تسجيل 61 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 61 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي

المفتي العام: مناصرة الأسرى واجب شرعي

المفتي العام يحث على إنجاح التعداد الزراعي

المفتي العام يحث على إنجاح التعداد الزراعي

بعثة فلسطين بجنيف تسلم رسالة من المالكي للدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف حول الأسرى

بعثة فلسطين بجنيف تسلم رسالة من المالكي للدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف حول الأسرى

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّم لقاءً حول (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة)

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّم لقاءً حول (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة)

إصابات بالاختناق بين الطلبة خلال اقتحام الاحتلال قرية تياسير شمال طوباس

إصابات بالاختناق بين الطلبة خلال اقتحام الاحتلال قرية تياسير شمال طوباس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

المطران حنا: الفلسطينيون جميعا لفظوا المؤامرات ومشاريع تصفية القضية

المطران حنا: الفلسطينيون جميعا لفظوا المؤامرات ومشاريع تصفية القضية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الخليل

منوعات

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

عربي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن