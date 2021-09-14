دولي

الصين تحذر أمريكا من محاولة تغيير اسم مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي

الصين تحذر أمريكا من محاولة تغيير اسم مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
رام الله - دنيا الوطن
قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً للولايات المتحدة إزاء تقارير إعلامية تفيد بأن إدارة بايدن تفكر في السماح لسلطة تايوان بتغيير اسم مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي، لمكتب تايوان التمثيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "إن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي الذي ترتكز عليه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وتابع  جيان: "أنه في يوم 10 أيلول/ سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الولايات المتحدة لا تعتزم تغيير سياسة صين واحدة".

وأكمل جيان أنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتزاماتها من خلال إجراءات ملموسة، ووقف جميع أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، والعزوف عن رفع مستوى العلاقات الجوهرية مع تايوان.

وذكر المتحدث جيان أنه يجب يشمل الامتناع إعادة تسمية المكتب في الولايات المتحدة، ووقف إرسال إشارات خاطئة إلى ما تسمى القوى الانفصالية لـ (استقلال تايوان).

الجدير ذكره أن البيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية ينص على أن شعب الولايات المتحدة سيحافظ على العلاقات الثقافية والتجارية، وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع أهالي تايوان.

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