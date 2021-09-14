دولي

تركيا: تنسيق متواصل بين أنقرة والدوحة بشأن أفغانستان

تركيا: تنسيق متواصل بين أنقرة والدوحة بشأن أفغانستان
السفير التركي لدى قطر-مصطفى كوكصو
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى قطر، أمس: "إن هناك تنسيقاً دائماً بين أنقرة والدوحة فيما يخص الأوضاع الإنسانية والتطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

وأضاف كوكصو، أن أنقرة والدوحة تناقشان بشكل دائم الأوضاع الإنسانية والتطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، لما لها من أهمية ومردود على الشعب الأفغاني الشقيق وأيضاً الأمن والسلم الدوليين، وفق(الأناضول).

وتابع: "هناك تواصل مستمر بين قطر وتركيا حول تقديم الدعم التقني لتشغيل المطار، ويعلم المسؤولون المعنيون من البلدين تفاصيله الفنية، ويناقشون بشكل مستمر سبل تعزيز التعاون من أجل ضمان أمنه وسلامته وانسياب الحركة فيه"، في الوقت ذاته هناك تعاون في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية (كابل).

وأكد السفير التركي على توافق الرؤى بين الدوحة وأنقرة حول سبل إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان، ودعمهما الكامل للشعب الأفغاني، مشدداً على أهمية تواصل المجتمع الدولي مع حركة (طالبان) من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.

وأشاد كوكصو بما تقدمه قطر من رعاية إنسانية للأشقاء الأفغان الذين تستضيفهم مؤقتًا لحين انتقالهم إلى وجهتهم المقبلة، مؤكداً أن تركيا جاهزة لتقديم كل ما يمكن لصالح أمن واستقرار أفغانستان وشعبها.

الجدير ذكره، أن خلال 10 أيام من آب/ أغسطس الماضي، سيطرت (طالبان) على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية ذلك الشهر.

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