السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي









وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أن الجلسة الطارئة ناقشت "الاعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم".





وأضاف: "أن السلام أصبح واقعاً معاشاً، والدولة ماضية في إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة".وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أن الجلسة الطارئة ناقشت "الاعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة السودان تحفظها على تقرير قدمه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، مشددةً على رفضها أي وصاية على قضاياها الوطنية.وقال يسن إبراهيم يسن وزير الدفاع السوداني في مؤتمر صحفي: "إن مجلس الأمن والدفاع السوداني تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية، وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية".