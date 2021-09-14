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تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شارك المئات من التونسيين في تشكيل (أكبر سلسلة بشرية في تاريخ تونس)، وذلك على امتداد خمسة شواطئ في الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، احتجاجاً على التلوث البحري الذي يحرم سكان المنطقة من التنعم بثروتهم المائية.

وجاءت الدعوة إلى هذه التظاهرة من قبل جمعية (العمل المواطني) التي تنشط في مكافحة التلوث الناجم خصوصاً عن المياه العكرة التي تتدفق من المدن إلى البحر دون أي معالجة، وفق(فرانس14).

فيما لبى تونسيون نداء جمعية التي تنشط منذ عامين، حيث امتدت المشاركة من رمال شواطئ رادس والزهراء وحمام الأنف وحمام الشط وبرج السدرية، والقطاع الساحلي الممتد على مساحة ثلاثة عشر كيلومترا ويعيش فيه 300 ألف نسمة، رفضًا للتلوث البحري. 

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