مسؤول إسرائيلي: التصعيد بغزة مرده رفض حماس الآلية الجديدة بتحويل الأموال القطرية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن براك: إن التصعيد في قطاع غزة سببه وجود صعوبة في تقبل حماس للآلية الجديدة المتعلقة بتحويل الأموال القطرية.وأضاف بن براك، وفق ما نقلت هيئة البث (مكان)، أنه يتعين على حماس الادراك ان قواعد اللعبة قد تغيرت؛ إذ أن إسرائيل سترد بقوة على اطلاق أي بالون حارق او قذيفة صاروخية.وتطرق بن براك الى خطة وزير الخارجية يائير لبيد حيال غزة قائلا: إن تحسين الأوضاع المعيشية يخفف من حدة العنف.وأكد رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية ان مصر عنصر محوري في الجهود لاعادة الاسرى الجنود وفي الرقابة على عدم ادخال أسلحة الى القطاع من خلال معبر رفح.وراى ان اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح ميسي، يدل على النهوض بالعلاقات مع القاهرة وعمان.