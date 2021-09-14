تبرعات تفوق مليار دولار في مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان



وتقدر الأمم المتحدة أن أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 600 مليون دولار لغاية نهاية هذا العام من أجل تجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.





رام الله - دنيا الوطنأفاد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أمريكي، فيما قدمت دول تعهدات مالية تخطت 606 ملايين دولار المطلوبة لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشهر الأربعة القادمة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزاري في جنيف: "إن مؤتمر المانحين لبى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني، مضيفاً أن المشاركات رفيعة المستوى فاقت التوقعات، وتخطت قيمة التعهدات مليار دولار"، وفق (روسيا اليوم).ولم يستطع غوتيريش تحديد مقدار التمويل الذي سيتم تخصيصه لميزانية الطوارئ للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وكذلك المبلغ الذي سيتم تقديمه لاحقا.وبين غوتيريش أنه من المهم تواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان في أفغانستان، لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها، لإستحالة توفير المساعدة الإنسانية في دون التواصل مع الحركة في هذه المرحلة".وأشار غوتيريش إلى أهمية استئناف عمل مطار كابل لنقل الموظفين والمساعدات من وإلى البلاد، فيما أنشأت الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة طرقاً جوية من إسلام آباد إلى قندهار ومزار شريف وهرات.