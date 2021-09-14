الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية عقد قمة عالمية لمكافحة جائحة (كوفيد_19)، بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول2021، وذلك للتوحد من أجل إنهاء فيروس (كورونا) في العالم.ووفق(سبوتنيك)، فقد دعت الإدارة الأمريكية إلى عقد القمة، وجاء ذلك خلال القمة المرتقبة سيدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤساء الدول، الحكومات والمنظمات الدولية، رواد الأعمال والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية للتوحد من أجل إنهاء جائحة فيروس (كورونا).وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، يعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة كوفيد-19 في أقرب وقت، وقد تجري الفعالية في نهاية أيلول/سبتمبر، ومن المرجح عقد القمة عبر تقنية الفيديو (كونفرانس).الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من (41) مليون إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ(671) ألف وفاة نتيجة المرض.