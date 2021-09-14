المطران حنا: الفلسطينيون جميعا لفظوا المؤامرات ومشاريع تصفية القضية



وتابع: "بعد اتفاق اوسلو المشؤوم كثرت الاعتقالات وازدادت وتيرة سرقة الاراضي وبناء المستوطنات ناهيك عما تتعرض له مدينة القدس".



وقال المطران حنا: "لقد رمى الفلسطينيون اتفاقية اوسلو في مزبلة التاريخ كما رموا كل المشاريع الاخرى التي هدفت الى تصفية القضية الفلسطينية".



وشدد على أن "الفلسطينيين يؤكدون دوما بأن السلام شيء والاستسلام شيء اخر ولا يمكن للفلسطينيين ان يستسلموا تحت وطأة اي ضغوطات او ابتزازت من اي جهة كانت".



وتابع: نتمنى من العالم الحر الذي يتغنى بالسلام وحقوق الانسان بأن يلتفتوا الى شعبنا وبأن يدركوا بأن السلام لا يمكن ان يتحقق بدون تحقيق العدالة وانهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا وكافة الثوابت الوطنية التي في سبيلها ضحى هذا الشعب وما زال يضحي .

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ما اكثر المشاريع المشبوهة والمؤامرات التي هدفت الى تصفية قضيتنا ولكنها كلها فشلت لانه لا يحق لاي جهة في هذا العالم ان تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والذي يحق له ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه".