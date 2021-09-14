طوباس: إصابات بالاختناق بين الطلبة خلال اقتحام الاحتلال قرية تياسير

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من طلاب مدرسة تياسير الثانوية بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية شمال طوباس.وقالت مصادر في الهلال الأحمر: إن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة بالاختناق لطلاب ثم نقلتهم إلى العيادة الصحة قي القرية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية أطلقت قنابل الغاز بكثافة وبشكل مباشر باتجاه مدرسة الذكور الثانوية الواقعة شرقي البلدة، ما أدى لوقوع حالات اختناق بين الطلاب والمدرسين.