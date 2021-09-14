غزة: 1805 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (1805) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 5470 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الصحة أنه لا يوجد حالات وفاة بالفيروس، فيما تم تسجيل 1155 حالة تعافِ جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 149173 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20994 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 126951 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1228 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 258 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:358733 شخصا.