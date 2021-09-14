شؤون فلسطينية

(أونروا) تكرم مهندس وكالة ناسا والطالب السابق في الوكالة لؤي البسيوني

(أونروا) تكرم مهندس وكالة ناسا والطالب السابق في الوكالة لؤي البسيوني
رام الله - دنيا الوطن
قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم بتكريم طالبها السابق والعضو الحالي في فريق وكالة ناسا للكهرباء والطاقة لؤي البسيوني. 

في نيسان 2021، قامت المروحية المريخية التابعة لوكالة ناسا والتي ساعد لؤي في هندستها، باستكمال رحلتها الأولى إلى المريخ. هذا الإنجاز التاريخي هو نتاج سبع سنوات من العمل الشاق من قبل لؤي وبقية الفريق في ناسا. 

وكان البسيوني، وهو طالب سابق في مدرسة بيت حانون التابعة للأونروا في غزة، قد غادر القطاع المحاصر في عام 1998 لمتابعة تعليمه العالي في الولايات المتحدة.

وفي معرض تسليطه الضوء على نجاح لؤي في خطابه الأخير أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إن إنجازات لؤي مثيرة للإعجاب وهي تكريم للذكاء والشجاعة الذي يمتلكه. 

إن تركه لغزة في شبابه وعدم قدرته على رؤية أسرته لسنوات لم يمنع لؤي من تحقيق حلمه: ذهب من غزة إلى وكالة ناسا! يا له من إلهام لآلاف الشباب واللاجئين الشباب. افاق الآمال والأحلام لهذا الجيل القادم من الفنانين والعلماء وأقرانهم تتعدى حدود السماء".

ومنذ تأسيسها، قامت الأونروا بتخريج مليوني طالب من لاجئي فلسطين. من خلال شبكتها المكونة من 711 مدرسة وثمانية مراكز للتدريب المهني. 

وتفخر الوكالة بمواصلة حماية الحق في التعليم لأكثر من 540,000 طالب وشاب من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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