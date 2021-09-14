شاهد: اعتقال أسير محرر وسرقة 100 ألف شيكل من منزله برام الله

رام الله - دنيا الوطنأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاقتحام الوحشي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، لمنزل الأسير المحرر مجدي الشيخ (41 عاماً) من رام الله، حيث تم اعتقاله وسرقة مبلغ 100 ألف شيكل من منزله.وأوضحت الهيئة أن عملية الاقتحام لمنزل الأسير الشيخ في حي الإرسال - شارع بيرزيت القديم، كانت وحشية وعنيفة، حيث تم تخريب وتكسير المنزل بالكامل، والعبث بمحتوياته وتكسيره بشكل انتقامي.وأشارت الهيئة الى أن سياسة العنف وسرقة الأموال من بيوت المناضلين الفلسطينيين أصبحت سياسة ثابتة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الترهيب العنصري الانتقامي في تصاعد كبير.