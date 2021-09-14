"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في آب

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، بواقع 0.59% في قطاع غزة، وبنسبة 0.23% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.15% في القدس.وبين الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 16.83%، وأسعار البطاطا بنسبة 9.20%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.85%، وأسعار البيض بنسبة 3.65%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.47%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.25%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.37%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.14%، وأسعار الغاز بمقدار 0.53%.كما ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، وكوسا 7 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 6 شيقل/1كغم، والبطاطا والبصل 3 شيقل/1كغم لكل منها، وزيت الذرة 26 شيقل/3لتر.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2021 مع شهر آب 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.55%، بواقع 2.64% في قطاع غزة، وبنسبة 2.57% في القدس J1*، وبنسبة 2.52% في الضفة الغربية.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 29.65%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.08%، وأسعار البطاطا بنسبة 7.35%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.85%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.53%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.01%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.02%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.08%، وأسعار البيض بمقدار 3.39%، وأسعار الغاز بمقدار 1.16%.وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم، وكوسا 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 25 شيقل/3لتر.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.76%، وأسعار البطاطا بنسبة 12.21%، وأسعار البيض بنسبة 8.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.59%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.83%.ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، وكوسا 8 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 6 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، والبطاطا والبصل 3 شيقل/1كغم لكل منها.وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 11.09%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.71%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.04%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، وكوسا 13 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 8 شيقل/1كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 7 شيقل/1كغم.