بينت: ملتزم شخصيًا بإعادة الجنود الأسرى من غزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، إنه ملتزم شخصيًا بإعادة الجنود والمدنيين الأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أن بابه مفتوح أمام عائلاتهم.جاء ذلك، خلال لقائه عائلة أفيرا منغيستو، وحضر اللقاء كل من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء أفي جيل ورئيس هيئة الأمن القومي الدكتور إيال حولاتا ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم.وذكر مكتب نفتالي، أن اللقاء عقد في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء بين الحين والآخر مع عائلات الأسرى والمفقودين من أجل اطلاعها على آخر المستجدات في شأنهم.