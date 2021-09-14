مسدس "لعبة" يستنفر جنود الاحتلال في سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث استثنائي وقع الليلة الماضية في سجن جلبوع الإسرائيلي.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنّه وأثناء تبادل الحراس على الأبراج، عُثر على مسدس وتم إعلان حالة الطوارئ.وأضافت: "تم استدعاء قوات إلى السجن وجرى عد الأسرى وإجراء تمشيط"، مشيرةً إلى أنه وفي النهاية اتضح أنه مسدس "لعبة" مصنوع من الاسفنج.يذكر أن الأسرى الستة الذي هربوا من سجن جلبوع عبر حفرة، الأسبوع الماضي، خلفوا عند جنود الاحتلال هاجسًا أمنيًا، ما دعا سلطات الاحتلال لتشديد اجراءاتها الأمنية داخل وخارج السجن.