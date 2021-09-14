لجنة الانتخابات تتسلم رسمياً قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية رسمياً مساء أمس الاثنين، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، والذي حدد يوم الحادي عشر من شهر كانون أول المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.وأكدت لجنة الانتخابات على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، وستعلنه للجمهور خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية ستشمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.