مقتل إسرائيلييْن جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان
لقي إسرائيليان حتفهما في جزيرة "ساموس" اليونانية شرقي بحر ايجه، جراء تحطم طائرة خفيفة خاصة أقلعت من إسرائيل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر في خفر السواحل المحلي، قوله: إن الحادث وقع قرب مطار الجزيرة، ويبدو أن الطيار أبلغ برج المراقبة بخلل قبل الهبوط.
كما أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن الإسرائيليين، هما "حاييم غرون" وزوجته إستي - حاييم غرون هو مسؤول كبير في وزارة الاتصالات، وأحد شهود الإثبات في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.
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