مقتل إسرائيلييْن جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر في خفر السواحل المحلي، قوله: إن الحادث وقع قرب مطار الجزيرة، ويبدو أن الطيار أبلغ برج المراقبة بخلل قبل الهبوط.





كما أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن الإسرائيليين، هما "حاييم غرون" وزوجته إستي - حاييم غرون هو مسؤول كبير في وزارة الاتصالات، وأحد شهود الإثبات في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.





رام الله - دنيا الوطنلقي إسرائيليان حتفهما في جزيرة "ساموس" اليونانية شرقي بحر ايجه، جراء تحطم طائرة خفيفة خاصة أقلعت من إسرائيل.