طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عل المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (15 سبتمبر).