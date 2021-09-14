طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (15 سبتمبر).
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عل المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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