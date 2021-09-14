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السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن

السماح بإعادة فتح المقاصف المدرسية في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن اليوم الثلاثاء إعادة فتح المقاصف المدرسية خلال العام الدراسي الجاري 2021-2022 في كافة محافظات المملكة.

ووجهت وزيرة التجارة والنصاعة والتموين في الأردن كتابا لغرف التجارة والصناعة تعلن فيه إعادة فتح المقاصف المدرسية العام الدراسي الجاري.

ونوهت إلى أنه  يسمح بفتح المقاصف المدرسية على الفور، وفقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها وزارتا الصحة والتربية والتعليم، لتنظيم عمليات البيع للطلبة، و التي تراعي متطلبات الصحة والوقاية من فايروس كورونا .

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