الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.رام الله والبيرة: أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت كل من: حمدي رمانة، وقسام عابد، ومجدي محمد الشيخ الذي خربت محتويات منزله، وسرقت منه مبلغا نقديا يقدر 100 ألف شيكل.وفي قرية كفر عين شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد خليل أبو خرمة (19 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه.بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل عبد الله العروج من قرية حرملة شرق بيت لحم (35 عاما)، كما داهمت منزل الأسير طه سعيد العروج من قرية جناته شرقا وفتشته وحققت مع ساكنيه.جنين: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، منازل في بلدة يعبد وقرية الجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة في قرى وبلدات المحافظة بحثا عن أسيرين انتزعا حريتهما.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن يحي خالد أبو شمله في يعبد، ومنزلي الشقيقين محمود ورامي قاسم أبو فرحة في الجلمة.الداخل المحتل: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الشاب عبد الكريم أبو فرحة، من قرية الجلمة شرق جنين، في الداخل الفلسطيني المحتل.