(مكان): التهدئة مع حماس كانت في صلب محادثات بينت مع السيسي



ووصف بينت لقاءه مع الرئيس المصري، بـ "جيد جيداً"، طالباً منه تشديد الرقابة المصرية على معبر رفح، ومؤكداً دور القاهرة المحوري في الحفاظ على لاستقرار الأمني في القطاع وإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.



ووفق المصدر، فإن الرئيس المصري تحدث مع بينت بصراحة وبشجاعة حول قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار، وضرورة وتحسين الأحوال المعيشية سواء في غزة او الضفة الغربية، كما تم طرح قضية سد النهضة.

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر سياسي قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ناقش مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعهما في شرم الشيخ أمس، تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.