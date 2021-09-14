إعلام إسرائيلي: مصر تنقل رسالة إلى حماس بشأن إطلاق الصواريخ من القطاع





من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو (كنيست)، رام بن باراك، عن أمله بألا "نكون في طريقنا إلى جولة قتال في غزة".





وأضاف: "يعتمد الأمر على إدراك حماس بأن هناك قواعد جديدة اليوم"، وتابع: "اليوم نرد على كل إطلاق للصواريخ ونرد بقسوة - إننا نضر بقدرتهم على إنتاج الأسلحة، ونلحق الضرر بقواعدهم وهذا يؤلمهم جدا جدا"، وفق زعمه.



وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، في مدينة شرم الشيخ.



ووفق موقع (والا) الذي نقل عن مسؤول سياسي رفيع مطّلع على الاجتماع، فإن بينت شدد في لقائه مع السيسي على ضرورة تشديد مصر الرقابة على المعبرين الحدوديين بين مصر وقطاع غزة لمنع دخول المواد التي "من شأنها أن تعزز قوة حمس عسكرياً"، وفق تعبيره.



كما قالت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن السيسي قال لـ "بينت": إن "مصر ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة"، وفق زعمها.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، في مدينة شرم الشيخ.ووفق موقع (والا) الذي نقل عن مسؤول سياسي رفيع مطّلع على الاجتماع، فإن بينت شدد في لقائه مع السيسي على ضرورة تشديد مصر الرقابة على المعبرين الحدوديين بين مصر وقطاع غزة لمنع دخول المواد التي "من شأنها أن تعزز قوة حمس عسكرياً"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنزعمت (القناة 12) الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن مصر نقلت رسالة إلى حماس مفادها أن تل أبيب لن تتردد في تصعيد عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ وصولاً إلى حد تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.