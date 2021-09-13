الصحة بغزة: استملنا 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك لايت) تالفة والاحتلال يتحمل المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها استملت يوم الخميس 9 أيلول/ سبتمبر 2021، عدد 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك لايت) من مخازن الوزارة في رام الله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي قطاع غزة.وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، أنها أخضعت الكمية لسلسلة من الإجراءات المعتمدة؛ لضمان سلامة هذه اللقاحات والتأكد من جودتها، لافتة إلى أنه بعد الفحص والتدقيق، تبين أن هذه الشحنة تالفة وعدم صلاحيتها للاستخدام.وقد أصدرت الوزارة بغزة، قراراً بإتلاف الكمية والتخلص منها وفق دليل الإجراءات الخاص بذلك.وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بإجراءات صارمة؛ لضمان جودة هذه المطاعيم ومأمونيتها ضمن سلسلة متكاملة منذ لحظة استلامها و تخزينها إلى لحظة استخدامها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن جميع اللقاحات الموجودة قيد الاستخدام، هي لقاحات آمنة وخضعت لإجراءات السلامة وضمان الجودة.وحملت وزارة الصحة بغزة، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تلف هذه الكمية الضرورية من اللقاحات، وذلك بسبب عرقلة وصولها في الوقت المطلوب، وتركها لساعات طويلة في ظروف نقل وتبريد غير مناسبة.ودعت، كافة الجهات المعنية بضرورة توفير كميات إضافية وكافية من اللقاحات وضمان وصولها بشكل عاجل .