صورة: زعيم تنظيم القاعدة يتخلى عن زيه التقليدي ويرتدى الزي السعودي











رام الله - دنيا الوطنأثار ظهور زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالزي السعودي، الجدل على مواقع التواصل تزامنا مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول تحقيقات هجمات 11 سبتمبر.وذكر مغردون سعوديون أن الظواهري يعيش في إيران واعتاد الظهور في مقاطع الفيديو السابقة بالعمامة السوداء لكنه ظهر الآن بالزي السعودي، معتبرين ذلك "مسرحية هزلية" مع نشر وثيقة FBI السرية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ونشر الأمير سطام بن خالد صورتين الظواهري بالعمامة السوداء والزي السعودي، وعلق قائلا: "من قلب إيران يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري متنكرا بزي سعودي، بطلوا حركات هوليوود تكفون"، على حد تعبيره.وأضاف: "هذا شيء معروف وهم يعرفون ذلك ويعرفون أيضا أن إيران ودول أخرى هم من دعموا الإرهابيين عسكريا ولوجستيا لكن مصالحهم جعلتهم يتجاهلون ذلك ومصالحهم كانت تتركز على نفط العراق وزعزعة دول الشرق الأوسط وتجاهلوا الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهي إيران والسؤال هنا لماذا تجاهلوا ذلك؟".وسرد الكاتب محمد الساعد، مراحل تطور الظواهري من الجلباب إلى الشماغ المزور، قائلا: "الاسم: أيمن الظواهري، الجنسية: مصري، التعليم: تلقاه في مصر، التنظيم: الإخوان المسلمين المصري".وأضاف الساعد أن "الظواهري أسس جناحا مصريا متطرفا باسم الجهاد، ثم اتحد مع القاعدة، النشأة: مصر، التحق بالإخوان في سن مبكرة ولازال من أهم قادة التنظيم العالمي".من جهته علق الإعلامي عبد الله البندر على الصورة حيث قال إن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة – مصري الجنسية – يعيش في إيران ويظهر دائما بالعمامة السوداء في جميع خطاباته.وتابع البندر: "لكن تزامنا مع يوم 11 سبتمبر ظهر في فيديو مرتديا الزي السعودي لربط الحادثة بالسعودية.. الصورة تكشف توجه أمريكا الجديد مع وكلاءهم في المنطقة".