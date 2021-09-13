عربي

صورة: زعيم تنظيم القاعدة يتخلى عن زيه التقليدي ويرتدى الزي السعودي

صورة: زعيم تنظيم القاعدة يتخلى عن زيه التقليدي ويرتدى الزي السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أثار ظهور زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالزي السعودي، الجدل على مواقع التواصل تزامنا مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول تحقيقات هجمات 11 سبتمبر.

وذكر مغردون سعوديون أن الظواهري يعيش في إيران واعتاد الظهور في مقاطع الفيديو السابقة بالعمامة السوداء لكنه ظهر الآن بالزي السعودي، معتبرين ذلك "مسرحية هزلية" مع نشر وثيقة FBI السرية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ونشر الأمير سطام بن خالد صورتين الظواهري بالعمامة السوداء والزي السعودي، وعلق قائلا: "من قلب إيران يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري متنكرا بزي سعودي، بطلوا حركات هوليوود تكفون"، على حد تعبيره.

وأضاف: "هذا شيء معروف وهم يعرفون ذلك ويعرفون أيضا أن إيران ودول أخرى هم من دعموا الإرهابيين عسكريا ولوجستيا لكن مصالحهم جعلتهم يتجاهلون ذلك ومصالحهم كانت تتركز على نفط العراق وزعزعة دول الشرق الأوسط وتجاهلوا الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهي إيران والسؤال هنا لماذا تجاهلوا ذلك؟".

وسرد الكاتب محمد الساعد، مراحل تطور الظواهري من الجلباب إلى الشماغ المزور، قائلا: "الاسم: أيمن الظواهري، الجنسية: مصري، التعليم: تلقاه في مصر، التنظيم: الإخوان المسلمين المصري".

وأضاف الساعد أن "الظواهري أسس جناحا مصريا متطرفا باسم الجهاد، ثم اتحد مع القاعدة، النشأة: مصر، التحق بالإخوان في سن مبكرة ولازال من أهم قادة التنظيم العالمي".

من جهته علق الإعلامي عبد الله البندر على الصورة حيث قال إن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة – مصري الجنسية – يعيش في إيران ويظهر دائما بالعمامة السوداء في جميع خطاباته.

وتابع البندر: "لكن تزامنا مع يوم 11 سبتمبر ظهر في فيديو مرتديا الزي السعودي لربط الحادثة بالسعودية.. الصورة تكشف توجه أمريكا الجديد مع وكلاءهم في المنطقة".



أخبار ذات صلة

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ

مصر: فيضان نهر النيل العام الحالي أعلى من المتوسط

مصر: فيضان نهر النيل العام الحالي أعلى من المتوسط

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إيطاليا.. حصيلة ضحايا (كورونا) تلامس الـ130 ألفا

إيطاليا.. حصيلة ضحايا (كورونا) تلامس الـ130 ألفا

البرغوثي: مشروع لابيد (الاقتصاد مقابل الأمن) محاولة للالتفاف على حق شعبنا بالحرية

البرغوثي: مشروع لابيد (الاقتصاد مقابل الأمن) محاولة للالتفاف على حق شعبنا بالحرية

إطلاق نار صوب قوة للاحتلال غرب رام الله

إطلاق نار صوب قوة للاحتلال غرب رام الله

الأسير هشام أبو هواش مستمر في إضرابه منذ (28) يومًا وقد فقد من وزنه الكثير

الأسير هشام أبو هواش مستمر في إضرابه منذ (28) يومًا وقد فقد من وزنه الكثير

طولكرم: الاحتلال يجرف أراضي بالقرب من الجدار في بلدة دير الغصون

طولكرم: الاحتلال يجرف أراضي بالقرب من الجدار في بلدة دير الغصون

مواطن غزي يناشد المساعدة بعلاج أبناءه الثلاثة المصابين بالسرطان

مواطن غزي يناشد المساعدة بعلاج أبناءه الثلاثة المصابين بالسرطان

المدلل: اتفاق الإطار بين إدارة بايدن وبين الأونروا مرفوض جملة وتفصيلاً

المدلل: اتفاق الإطار بين إدارة بايدن وبين الأونروا مرفوض جملة وتفصيلاً

إصابة مستوطن في قلقيلية وإشعال حرائق قرب مستوطنة جنوب بيت لحم

إصابة مستوطن في قلقيلية وإشعال حرائق قرب مستوطنة جنوب بيت لحم

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير &#34;عالم موازي&#34;؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير "عالم موازي"؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

عربي

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ