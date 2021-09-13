إصابة 10 مواطنين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة داعمة للأسرى بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية توجهت نحو حاجز حوارة جنوب نابلس، دعمًا وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.ونظمت المسيرة بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، دعمًا وإسنادا للأسرى، وضد سياسة العقاب الجماعي بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، لـ "وفا"، بأن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي" في أنحاء متفرقة من الجسد، بينهم صحفي وسيدة، نقل اثنان منهم إلى المستشفى، إضافة لإصابة أكثر من عشرين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.