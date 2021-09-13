الحايك: الغاء (GRM) حق وطني لغزة



وأشار الحايك إلى أن الاتحاد العام والقطاع الخاص رفضا العمل بنظام GRM منذ اليوم الأول وسعوا جاهدين لإلغائه كونه قيد أواصر الاقتصاد الوطني وعمل على انهاك النشاطات الاقتصادية وتدمير الصناعات الفلسطينية.



وتوجه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص بالشكر الجزيل لجميع الجهات الرسمية والشعبية التي مارست جهود كبيرة وجبارة لإلغاء هذا النظام الظالم والمجحف بحق قطاع غزة وكل فلسطين.



رام الله - دنيا الوطناعتبر علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية مساء الأثنين الغاء نظام GRM انجاز وطني وانتصار للحق الفلسطيني ولقطاع غزة بشكل خاص كونه كان أحد أدوات الحصار الرئيسية التي أعاقت الاعمار والبناء والتنمية الاقتصادية.وقال الحايك في تصريح صحفي، إن نظام GRM ترك نتائج كارثية على قطاع الانشاءات وسلبيات اقتصادية كبيرة على عمليات النمو والبناء في شتى المجالات الحياتية في قطاع غزة.