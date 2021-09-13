الأسير هشام أبو هواش مستمر في إضرابه منذ (28) يومًا وقد فقد من وزنه الكثير

رام الله - دنيا الوطنأكّد المحامي جواد بولس أنّ الأسير هشام أبو هواش من دورا/ الخليل، مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارته اليوم في زنازين سجن "عوفر" أنّ الأسير أبو هواش مضرب عن الطعام منذ (28) يومًا، وقد فقد من وزنه الكثير، ويعاني من أوجاع في المفاصل، لافتًا إلى أنّه سيواصل إضرابه عن الطعام حتّى تحقيق مطلبه.وبيّن الأسير أبو هواش أنّه وإلى جانبه في زنازين سجن "عوفر" يقبع الأسير شادي ابو عكر الذي يواصل إضرابه كذلك رفضًا لاعتقاله الإداري منذ (20) يومًا.يذكر أن الأسير ابو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال (هادي، ومحمد، وعز الدين، وقاس، وسبأ).يُشار إلى أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، من بينهم الأسيرين أبو هواش وأبو عكر، إضافة إلى الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا، ومقداد القواسمة (54) يومًا، وعلاء الأعرج منذ (36) يومًا، ورايق بشارات منذ (23) يومًا.