إصابة مستوطن في قلقيلية وإشعال حرائق قرب مستوطنة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب صباح اليوم الاثنين مستوطن رشقا بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اندلعت عدة حرائق قرب مستوطنة جنوب بيت لحم.ففي قلقيلية، رشق شبان مركبات المستوطنين على الشارع الاستيطاني الذي يمر بالقرب من بلدة عزون شرق المدينة ما أدى لإصابة مستوطن بالحجارة.وشهدت الأيام الماضية مواجهات عديدة بين الشبان وقوات الاحتلال ومستوطنيه عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.وفي بيت لحم، اندلعت 3 حرائق قرب مستوطنة "جيفاوت" في التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على أراضي جنوبي بيت لحم.وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الحرائق مفتعلة مرجحة أن تكون من قبل شبان فلسطينيين.وشهد مفرق "عتصيون" الاستيطاني في وقت سابق من صباح اليوم إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب محمـد كمال بلو "ثوابتة" 27 عاماً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأقيم تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني على أراضي من بيت لحم والخليل وهو عبارة مجموعة من المستوطنات المقام جزء منها في جبل الخليل.وبلغ عدد المستوطنات في تجمع "غوش عتصيون" (11) مستوطنة: من بينها (10) مستوطنات في محافظة بيت لحم، ومستوطنة واحدة تقع ضمن حدود محافظة الخليل، وهي مستوطنة "مجدل عوز"، وتحتوي هذه المستوطنات على ما يقارب (20000) وحدة سكنية.وفي إطار توسيع مدينة القدس المحتلة، وضم المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية إليها، أكملت حكومة الاحتلال ربط مستوطنات "غوش عتصيون" بالمدينة المقدسة.